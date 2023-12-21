Остання повня року переверне життя двох знаків зодіаку: ось що на них чекає

Остання повня 2023 року, яка відбудеться в ніч з 27 на 28 грудня, принесе великі зміни двом уродженцям зодіакального кола, стверджують астрологи. У цю дату Холодний Місяць освітить майже все небо.

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Повня у грудні 2023 року – важлива подія не тільки для всіх, хто любить дивитися на нічне небо, але й для тих, хто цікавиться астрологією та тим, як ті чи інші явища впливають на людей. Супутник Землі постійно перебуває у русі, регулярно змінюючи свої фази, що, простіше кажучи, нагадує життєвий цикл. Повня вже багато років викликає інтерес, і їй навіть приписують магічну силу.

Вважається, що фази Місяця можуть впливати на здоров'я та перебіг лікування деяких захворювань. Це все тому, що положення Місяця визначає припливи та відливи океанів, а людина в основному складається з води (близько 60% маси тіла дорослої людини). Таким чином, ті ж дії природи діють і на рідини в організмі людини.

Вчені провели безліч досліджень впливу Місяця на поведінку та самопочуття людини і практично в один голос стверджують, що це явище дуже впливає на більшість людей у світі. Йдеться не тільки про труднощі із засинанням, безсоння та дратівливість. Це чудово продемонструє останній місяць у 2023 році. Якщо ви Стрілець або Близнюки, або хтось із ваших близьких народився в дати, що відповідають цим знакам зодіаку, ви напевно скоро зрозумієте, що мається на увазі

Стрілець

У людях цього знаку зодіаку прокинеться неймовірна впевненість у собі та мотивація. Це гарний час, щоб підбити підсумки останніх місяців, а також записати свої мрії на наступний рік. У повню вам здасться, що ви здатні добитися всього, чого хочете, що незабаром виявиться правдою. Вам доведеться знайти здоровий егоїзм і боротися за свої права, які раніше здавались вам немислимими. Подбайте про себе і виберіть один з ритуалів, що очищають.

Близнюки

Люди, народжені в період з 21 травня по 20 червня, знайдуть велику наполегливість і сміливість говорити. Однак попередження – у районі 27 грудня буде невідповідний час для вияву своїх бажань. Зачекайте до нового року, і під час повні створіть сценарій і запишіть свої очікування. Це найкраще рішення, щоб уникнути непотрібної напруженості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.