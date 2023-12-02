Після спілкування з ними почуваєшся 'вичавленим лимоном': названо енергетичних вампірів за знаком зодіаку

Іноді після контакту з кимось почуваєшся вичавленим, як лимон. За словами астрологів, це пояснюється тим, що деякі уродженці зодіакального кола є енергетичними вампірами. Йдеться про Овнів, Раків, Дів та Скорпіонів.

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Овен

Агресивний та безкомпромісний Овен може безперервно кричати на співрозмовника, якщо щось іде не так. Він також любить робити погані вчинки та морально принижувати інших. Уродженці цього знаку зодіаку витрачають свою негативну енергію на оточуючих, але забирають позитивну.

Рак

Ці люди "висмоктують" позитивний енергетичний заряд із інших. Вони люблять скаржитися на свої проблеми та роблять це так, що їх неможливо не почути. Часто життя Раків складається з поганих чи дуже поганих речей. Їм важко знайти позитивні моменти. Якщо Рак побачив у вас "жертву", то він не дасть вам спокою. І так може продовжуватися доти, поки ви не впадете в депресію.

Діва

Ці люди можуть дуже вміло завдати шкоди – так, що інша людина цього зовсім не помітить. Вони можуть робити якісь зауваження, начебто дрібні, іноді навіть із гумором, але якщо потім зібрати все докупи, то буде ясно, що слова були принизливими. Після спілкування з Дівою можна відчути себе найневмілішою і найбільш незграбною людиною на світі.

Скорпіон

Один із найскладніших знаків зодіаку. Скорпіони дуже вміло розпізнають слабкі місця інших людей і "б'ють" лише по них. Вони роблять зневажливі зауваження, принижують та маніпулюють людьми. Також Скорпіони дуже мстиві.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.