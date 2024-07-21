Пощади не буде! Три знаки зодіаку чекають удари долі до кінця літа

Період до кінця літа 2024 року виявиться непростим для трьох уродженців зодіакального кола, яких переслідуватимуть неприємності. За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Скорпіони та Водолії!

Близнюки

Перші ознаки майбутніх проблем з'являться вже в липні – якщо Близнюки не відреагують вчасно, доля піднесе їм ще більші неприємності. На роботі почнуться плітки або хтось ухвалить певне рішення за їх відсутності, що призведе до великого збентеження. Щоб прояснити непорозуміння, знадобиться час до осені. Однак завдяки цьому Близнюки дізнаються, на кого їм справді можна розраховувати.

Скорпіон

Доля знову і знову підкидатиме Скорпіонам перешкоди на шляху. Як тільки у них буде враження, що все йде в правильному напрямку, з'явиться ще одна проблема, і ще. Однак нічого не відбувається випадково. Проблеми, що виникають, спонукають Скорпіонів прийняти важливе рішення, яке повністю змінить життя.

Водолій

Водолії скоро відчують на собі, що не все завжди має щасливий кінець. На початку серпня вони отримають звістку, яка порушить внутрішній спокій і, можливо, змусить переглянути плани на відпустку. Виходить, що певні події з минулого дадуть знати – і наслідки будуть дуже серйозними. Однак зірки не сумніваються, що ще не все вирішено. Якщо Водолії наберуться сміливості та визнають свої слабкості, зможуть все врегулювати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.