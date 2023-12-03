Пора давно забути: топ-5 міфів про картоплю

Картопля, часто оповита хибними уявленнями. У цій статті UAportal розповідає про найпоширеніші міфи щодо картоплі, які існували надто довго.

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Міф про те, що картопля – це шкідливі вуглеводи

Картопля часто помилково сприймається як шкідливий вуглевод, але цей міф слід відкинути. Вона поживна та універсальна, що робить її придатною для збалансованого харчування. Картопля містить необхідні вітаміни, мінерали та клітковину.

Міф про те, що картопля призводить до збільшення ваги

Багато хто помилково вважає, що картопля призводить до збільшення ваги, але це не так. Спосіб приготування та подачі картоплі, а не сама картопля, може сприяти збільшенню ваги. Правильно порціонована запечена або варена картопля насправді може бути поживним і ситним продуктом.

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Міф про те, що картопля не має поживної цінності

Деякі люди помилково вважають, що картопля не має поживної цінності. Однак цю хибну думку слід спростувати. Картопля є багатим джерелом вітамінів С і В6, калію та клітковини, які є життєво важливими для загального здоров'я і благополуччя.

Міф про те, що картопля містить лише крохмаль

Один з поширених міфів про картоплю полягає в тому, що вона складається переважно з крохмалю, який нібито робить її шкідливою для здоров'я. Хоча картопля дійсно містить крохмаль, це не робить її шкідливою за своєю суттю. Крохмаль є необхідним макроелементом і джерелом енергії для організму.

Міф про те, що картопля – це пуста калорійна їжа

Багато хто вважає, що картопля – це порожні калорії з низькою поживною цінністю. Однак ця думка не враховує велику кількість поживних речовин, які містить картопля. Картопля наповнена вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими важливими поживними речовинами.

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