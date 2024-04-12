Потрапляють у 'сіті': названо три знаки зодіаку, які схильні до токсичних стосунків

Деякі люди схильні до токсичних стосунків, у яких самі страждатимуть, через особливості характеру. За словами астрологів, це пов'язано з впливом зірок. Раки, Терези та Риби часто намагаються зберегти стосунки, які вже давно зруйновані, дивляться на світ у рожевих окулярах і не знають точно, що їм потрібно від життя.

Рак

Раки відчувають велику потребу в безпеці, що змушує їх залишатися в токсичних стосунках через уявне "благополуччя". Уродженці знаку часто відсувають власні інтереси на другий план і "розчиняються" у партнері, без якого потім не можуть уявити своє життя. Вони бояться, що якщо підуть, то їхній світ рухне, а оточуючі почнуть вважати їх невдахами. Тому Раки вважають за краще плакати в тиші і шукати "підводні камені" у своїй поведінці.

Терези

Терези прагнуть гармонії і дуже бояться не тільки сварок, а й відкритих розмов про проблеми. Вони не говорять про питання, які їх турбують, а сподіваються, що партнер здогадається сам. Але найчастіше цього не відбувається. Терези до останнього сподіваються на диво, навіть якщо всім навколо видно, що у стосунках немає ні кохання, ні розуміння.

Риби

Риби вважають, що кохання вимагає жертв і саме вони мають стати тією стороною, яка пожертвує всімм заради партнера. Вони "губляться" у стосунках, забувають про свої інтереси, друзів, роботу, намагаючись догодити коханій людині. Саме нав'язливість може стати причиною того, що стосункам прийде крах. Але і в цьому випадку Риби звинувачуватимуть тільки себе – вони бояться зіткнутися з реальністю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.