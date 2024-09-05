Повня і затемнення у вересні 2024 року: астрологи попередили про сюрпризи

Вересень 2024 року ознаменується астрономічними явищами, які можуть вплинути на наше життя та стосунки з оточуючими. За словами астрологів, настає час, коли варто усвідомлювати свої почуття та бути відкритими до змін.

Повня у Рибах і місячне затемнення – це комбінація, яка може викликати глибокі роздуми про те, що для нас дійсно важливо. Це також момент, коли ми зіткнемося з проблемами у стосунках – як романтичних, так і професійних – які вимагатимуть більшої відкритості, чесності та розуміння.

Цей час варто використовувати для особистого та сімейного розвитку. Потрібно подумати, що ми хочемо зберегти, а від чого готові відмовитися. Повня у Рибах у ніч з 17 на 18 вересня – ідеальний час, щоб зрозуміти, що наші емоції є ключем до побудови більш глибоких та справжніх стосунків. Затемнення допоможе побачити, що у цих стосунках потребує зцілення або трансформації.

Повня

Повня у Рибах — час, що сприяє самоаналізу, роздумам та поєднанню з нашими глибокими почуттями. Риби, водний знак, символізують співчуття, інтуїцію та емоційну чутливість.

Коли Місяць досягає повні в цьому знаку, емоції стають більш загостреними та інтенсивними. Це ідеальний час, щоб задуматися про свої стосунки, як близькі, так і далекі.

Місячне затемнення

Місячне затемнення, яке відбудеться того ж дня, додасть додатковий рівень інтенсивності. Затемнення часто символізують кінець одного циклу та початок нового. Вони можуть принести несподівані зміни та розкрити в нас те, що раніше було приховано. У контексті стосунків це може означати момент істини – час, коли ми маємо визнати реальність та ухвалити важливі рішення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.