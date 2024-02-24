Повня 24 лютого вдарить по трьох знаках зодіаку: їм доведеться ухвалювати кардинальні рішення

Повня, яка відбудеться 24 лютого 2024 року, принесе великі зміни, причому не для всіх позитивні. Багато хто може відчувати проблеми зі сном та прийняттям рішень.

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Однак для трьох знаків зодіаку це буде особливий час, який змусить їх кардинально змінити життя. За словами астрологів, у списку – Риби, Діви та Терези.

Риби

Рибам доведеться бути дуже активними, життя змусити їх діяти швидко та впевнено. Всі їхні наміри увінчаються успіхом, хоча спочатку може здатися, що це не так. Рибам доведеться ухвалити важкі рішення, але вони зрештою виграють, хоча спочатку це викличе сильний стрес. Якщо уродженці знаку подолають труднощі, у березні доля посміхнеться їм. На Риб чекає на приплив грошей і успіх в особистому житті.

Діва

Дівам доведеться зважитися на важкий крок. Повня звільнить усі сумніви, які їх мучать. Якщо ви давно думаєте про зміну роботи, сфери діяльності або хочете записатися на навчання, то сумніви повернуться з подвійною силою. Запишіть їх на аркуші паперу та подумайте, чи варто виходити із зони комфорту. Шлях до змін буде нелегким, але він принесе свої плоди. Повня – ідеальний час для проведення подібних роздумів.

Терези

Під час лютневої повні Терези будуть мучитися питанням, чи знаходяться вони там, де хотіли. Після глибокого роздуму може виявитися, що випливе те, що тривалий час приховували глибоко в душі. Справжні бажання неможливо поховати – рано чи пізно вони повернуться до нас. Старі мрії знову почнуть переслідувати Терезів, і вони замисляться, чи є ще шанс втілити їх у життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.