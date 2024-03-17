Пориньте у світ пригодницьких фільмів: топ-5 найцікавіших історій

2010-2012 роки стали важливим періодом для розвитку жанру пригодницького кінематографу. UAportal поділився добіркою кінострічок, які не лише зачарували глядачів по всьому світу, але й встановили нові стандарти оповіді та спецефектів.

Відео дня

"Книга Iлая"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Пригоди, бойовик, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Альберт Г'юз, Аллен Г'юз

У постапокаліптичному світі "Книга Ілая" розповідає про подорож самотнього воїна Ілая після ядерної катастрофи. Його місія – захистити священну книгу, яка, як вважається, містить ключ до порятунку людства.

"Нестримні"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Пригоди, бойовик, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік виробництва: 2010

Режисер: Сильвестр Сталлоне

У фільмі "Нестримні" збирається потужний акторський склад зірок бойовиків. На чолі з Барні Россом ця команда найманців береться за небезпечну місію, щоб проникнути у володіння безжального диктатора.

Читайте також: Ці картини піднімуть настрій вам та вашій половинці: підбірка романтичних фільмів

"Пірати Карибського моря: На дивних берегах"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Пригоди, бойовик, фентезі

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 136 хвилин

Рік виробництва: 2011

Режисер: Роб Маршалл

Улюблена сага про відчайдушних піратів продовжується у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах". З новими союзниками та новими ворогами капітан Джек Горобець вирушає на пошуки Джерела Молодості.

"Месники"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Пригоди, бойовик, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2012

Режисер: Джосс Відон

Культові супергерої об'єднуються у "Месниках", щоб захистити Землю від неминучої загрози. Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Халк, Чорна Вдова та Соколине Око поєднують зусилля, борючись з Локі та інопланетною армією у протистоянні за порятунок людства.

"Білосніжка та мисливець"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Пригоди, бойовик, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік виробництва: 2012

Режисер: Руперт Сандерс

У фільмі "Білосніжка та мисливець" розгортається похмуре переосмислення казки. Коли Білосніжка виривається з пазурів злої королеви Равенни, вона об'єднується з лютим мисливцем, щоб повернути своє королівство.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!