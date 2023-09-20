Відчує вітер у своїх вітрилах: названо знак зодіаку, який стане головним щасливчиком жовтня

Жовтень принесе багато змін усім уродженцям зодіакального кола, але тільки до одного щасливчика доля буде особливо прихильною. Другий місяць осені подарує йому не лише значний прибуток, а й цікаві поїздки, особистісний розвиток, успіхи на роботі та романтику.

За словами астрологів, для Терезів настане період надзвичайного прориву, який дасть їм можливість пожинати плоди своєї праці та правильних рішень. Енергія, динамізм і креативність дадуть змогу уродженцям знаку зробити кар'єрний ривок, про який вони тільки мріяли.

Крім того, це також буде найкращим часом для інвестицій, зміни роботи або відкриття бізнесу. Ті, хто втратили надію у коханні, з подивом виявлять, що їхні серця починають битися швидше. І мова піде про загадкового незнайомця чи незнайомку.

Терези знову відчують справжнє піднесення у жовтні 2023 року – і в плані почуттів, і у професійному житті. Все почнеться 29 вересня – повня принесе час блаженного спокою в поєднанні з реалізацією мрій.

Цього року Терези матимуть ще одну багатоденну поїздку, під час якої виникнуть новаторські думки. Настав час проявити сміливість і слідувати за покликом серця.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.