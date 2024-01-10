Чому перегрівається смартфон: 5 порад, як цього уникнути

Підвищення температури вашого смартфона не варто сприймати легковажно, оскільки це означає значне навантаження на процесор, акумулятор і пристрій в цілому. UAportal розповів, що коли ваш телефон починає надмірно нагріватися, дуже важливо визначити основні причини і вжити відповідних заходів.

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Висока температура

Висока температура навколишнього середовища може призвести до надмірного нагрівання мобільного пристрою. Якщо ви залишаєте смартфон на нагрітій поверхні або піддаєте його впливу прямих сонячних променів – це найпоширеніші причини. Просто перемістіть пристрій у прохолодне затінене місце.

Використання смартфона під час заряджання

Якщо ви маєте звичку користуватися телефоном під час заряджання, не варто дивуватися його перегріву. Заряджання акумулятора та одночасне виконання різних функцій створює подвійне навантаження на пристрій. Щоб уникнути цієї проблеми, утримайтеся від використання смартфона, коли він підключений до джерела живлення.

Ресурсоємні програми

Деякі програми, особливо ігри з високим споживанням ресурсів, потребують потужних пристроїв для нормальної роботи. Якщо процесор вашого смартфона не розрахований на високі навантаження, бажано не брати участь у тривалих ігрових сесіях.

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Активні модулі бездротового зв'язку

Увімкнення декількох функцій бездротового зв'язку, таких як Wi-Fi, Bluetooth, мобільний Інтернет і GPS, може призвести до перегріву телефону. Щоб вирішити цю проблему, тимчасово вимкніть усі непотрібні функції. Після цього температура телефону повинна повернутися до нормального рівня.

Шкідливе програмне забезпечення

Цілком можливо, що мобільний пристрій був заражений шкідливим програмним забезпеченням, яке створює значне навантаження на процесор. У таких випадках використання надійного антивірусного програмного забезпечення може дати позитивні результати. Ретельне сканування та видалення шкідливих програм може допомогти зменшити навантаження на процесор і, відповідно, зменшити перегрів.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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