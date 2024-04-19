Чому не можна носити фото в гаманці: народні прикмети

Народні повір'я свідчать, що зберігати фотографії своїх близьких у гаманці може бути небезпечно. UAportal розповідає детальніше.

Можете накликати нещастя

Чорні маги часто використовують фотографії як засіб для чаклунства або заклинань. Вважається, що зображення, яке точно передає зовнішність людини, стає ідеальним інструментом для впливу на неї. Випадково впустивши або загубивши фотографію з гаманця чи портмоне, ви ризикуєте накликати нещастя на людину, зображену на фото.

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Конфлікт між енергіями

Крім того, важливо враховувати енергетику, якою володіють предмети. Гроші та мобільний телефон – це матеріальні цінності, які несуть інформацію про фінансовий добробут людини. Несвідоме розміщення фотографії поруч зі смартфоном або в гаманці викликає конфлікт між двома енергіями, духовною і матеріальною, що призводить до втрати благополуччя в цих сферах.

Привіт з того світу

Навіть не допускайте думки про те, чи можна носити в чохлі телефону фотографію, особливо якщо вона нагадує вам про померлу людину. Енергетика мертвих неймовірно потужна, вона перевершує будь-яку форму живої енергії.

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