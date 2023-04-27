До розлуки та сварок: чому не можна їсти з ножа
Ще наші предки дуже шанували ніж. Його використовували для різноманітних обрядів, захищались від ворога та злих духів. Кажуть, що з ножа не можна їсти. Чому, розбирався UaPortal.
Прикмети та звичаї, пов‘язані з ножем
Хто їсть з ножа – буде злим та жорстоким.
Їж з ножа – будеш дурним.
Їсти з ножа – псувати свою енергетику.
Якшо їсти з ножа, можна втратити сімейне щастя та розлучитись з партнером. В сім’ї будуть сварки та бійки.
Постійно їсти з ножа – до хвороб та занепаду сил.
Також не можна злизувати їжу з ножа, адже можна сильно захворіти чи померти.
Не спішіть піднімати ніж із землі. Його могли підкинути у процесі ритуалу, щоб нашкодити.
У давнину хлопці дарували дівчатам маленькі ножі для захисту від нечистих сил.
Раніше було прийнято ховати людину з ножем.
Для захисту дитини від відьом та нечистої сили під її перину ховали спеціальний ніж.
Вагітним радили спати з ножем під подушкою, щоб дитина була здоровою.
Чоловікам заборонено їсти з ножа: будуть злі та облисіють.
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Практичні застереження
Заборона їсти з ножа зрозуміла: можна пошкодити язик чи ротову порожнину. Та і використовувати ніж в якості вилки нелогічно та незручно.
Нагадаємо, ми вже писали про вдалі для прибирання дні.
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