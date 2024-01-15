Чому коти часто сидять біля вхідних дверей: Народні прикмети

Коти та їхні особливі здібності здавна викликають у людей захоплення. Однією з характерних рис їхньої поведінки, яка часто ставить нас під сумнів, є їхня звичка сидіти біля вхідних дверей, ніби чекаючи на щось невідоме. UAportal розповідає, чому коти віддають перевагу цьому місцю.

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1. Спостереження за погодою

Одне з логічних пояснень може бути пов'язане з погодою. Коти дуже часто шукають прохолодні місця для відпочинку, а оптимальний протяг біля вхідних дверей може забезпечити їм необхідний перепочинок.

2. Очікування гостей

Якщо кіт затримується на порозі, а потім раптово кидається навтьоки, це може свідчити про швидкий прихід гостей. У сфері забобонів ця особлива поведінка часто асоціювалася з майбутнім візитом.

3. Захист від нещастя

Легенда свідчить, що коли кіт влаштовується на порозі, його присутність захищає домогосподарство від нещасть. Тому господареві не рекомендувалося виходити з дому під час таких випадків.

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4. Небажане зібрання

Спостерігати за тим, як кіт миє ліву частину морди, стоячи біля дверей, вважалося недоброю прикметою. Вважалося, що це передвіщає небажану зустріч з кимось, кого ви воліли б уникати.

5. Оберіг від недоброзичливості

Якщо кіт з'являвся на порозі, фольклор наполягав на тому, щоб привітати його всередині. Вважалося, що цей акт відвертає лихе око і захищає від зловмисного впливу або прокльонів.

6. Пророцтва про кохання

Для неодружених людей, кіт, що сидів на порозі, обіцяв майбутні зміни в особистому житті.

7. Відганяння неприємностей

Ще одне повір'я стверджувало, що запрошення в дім кота, який сидів на порозі, приносило кінець усім негараздам, ніби залишаючи минулі нещастя за будинком.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет, пов'язаних з їхньою поведінкою.

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