Улюблене місце?: Чому коти обирають підвіконня для сну та відпочинку

Багато власників котів відзначають, що кожна кішка має особливий інтерес до вікон. Це несподівано? Навіть кошеня, тільки розпочинаючи своє життя, вже виявляє інтерес до відкритих просторів за вікном.

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У статті Ukr.Media поділяється думками експертів про це явище. Багато домашніх улюбленців вважають підвіконня своїм улюбленим місцем для відпочинку та сну. Навіть коти, які мають доступ на вулицю, обирають вікно для засипання після прогулянок. Експерти стверджують, що це пов'язано з допитливістю та бажанням бути в курсі подій, які відбуваються за вікном.

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З одного боку, це місце надає відчуття захищеності, адже кішка може швидко відступити у безпечне місце у разі небезпеки. З іншого боку, це чудова можливість для тварини спостерігати за оточуючим світом. У холодну пору року, коли батареї працюють на повну потужність, вікно надає зручне місце, щоб погрітись.

Але для кішок, що проживають у багатоквартирних будинках, відкрите вікно може приховувати серйозні небезпеки. Коти - природжені мисливці, і пролітаючий птах може спровокувати тварину на стрибок через вікно.

Навіть здатність кішок приземлятися на чотири лапи не гарантує відсутності травм. З цієї причини важливо захищати вікна сіткою, щоб забезпечити безпеку ваших чотирилапих друзів.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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