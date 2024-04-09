Чому груша не цвіте: як позбутися проблеми та отримати гарний врожай

Ваша груша з року в рік не цвіте або не плодоносить? UAportal, підготував рекомендації для того, щоб позбутися цієї проблеми та отримати гарний врожай.

Освітлення та ґрунтові умови

Для оптимального плодоношення груші потребують достатнього освітлення, якісного ґрунту. Тіньове місце або погано дренована земля можуть перешкоджати їх плодоношенню. Переконайтеся, що ваше грушеве дерево отримує достатньо сонячного світла, і, за необхідності, розпушуйте ґрунт для покращення дренажу.

Перехресне запилення

Більшість дерев покладаються на перехресне запилення. Щоб збільшити шанси на плодоношення, дуже важливо мати кілька сортів груш у вашому саду. Обов'язково вибирайте види, які мають однакові періоди цвітіння.

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Захист від заморозків

Мороз може негативно впливати на цвітіння, бутони і молоді зав'язі, що призводить до поганого цвітіння. Розгляньте можливість вжиття додаткових заходів захисту, таких як вкриття дерев у морозні періоди або вибір холодостійких сортів.

Терпіння

Деякі сорти груш можуть не цвісти і не плодоносити протягом кількох років, тому важливо бути терплячим.

Нагадаємо, раніше садівники назвали ідеальний час для обрізки троянд, щоб отримати гарне цвітіння.

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