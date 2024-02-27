Плюси та мінуси ламінування вій: що варто знати перед процедурою
Ви не знаєте, чи варто робити ламінування вій? UAportal розповів детальніше про переваги та недоліки цієї процедури.
Плюси ламінування вій
- Ламінування допомагає підкреслити природну красу вій, роблячи їх густішими й темнішими. Це заощаджує час вранці, оскільки не потрібно наносити туш.
- Ефект від ламінування вій може тривати кілька тижнів, що позбавляє від необхідності постійно наносити традиційні засоби для макіяжу, тож забезпечує довготривалу зручність.
- Процедура ламінування вій є неінвазивною і безболісною, що робить її зручним варіантом для тих, хто хоче покращити зовнішній вигляд своїх.
Мінуси ламінування вій
- Перед процедурою важливо пройти алергічну пробу, оскільки одним з недоліків ламінування вій є можливість виникнення алергічних реакцій на продукти, що використовуються під час процедури.
- Щоб подовжити ефект, необхідний догляд, наприклад, не використовувати засобів на масляній основі на віях і використовувати спеціальні засоби для їхнього живлення.
- Вартість процедури, особливо якщо врахувати необхідність повторних візитів для підтримання результату з часом, є відносно високою.
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