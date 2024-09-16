Плутон у знаку Козорога переверне життя чотирьох знаків зодіаку: ось що на них чекає

Плутон – планета трансформації та внутрішньої сили – знову увійшов у знак Козерога 1 вересня і залишиться у цьому знаку до 19 листопада 2024 року. За словами астрологів, цей період принесе великі зміни чотирьом уродженцям зодіакального кола. У списку Овни, Раки, Терези та Козороги.

Овен

Плутон у Козорозі навчить Овнів дипломатії. Уродженцям знаку важливо пам'ятати, що лідерство – це не лише робота, а й уміння підтримувати контакти з різними людьми. Завдяки транзиту Плутона досягнення уродженців знаку стануть значнішими. Овни зможуть здобути повагу оточуючих, що принесе фінансові бонуси в майбутньому.

Рак

Повернення Плутона до Козорога додасть Ракам сили. Самотні уродженці знаку зустрінуть того, з ким можуть іти життям – зірки обіцяють їм багато щасливих моментів. Але будьте обережні: можливо, ви не захочете йти на компроміс і це загрожує деяким непорозумінням.

Терези

Плутон у Козорозі зробить Терезів спокійнішими – уродженці знаку зрозуміють, що настав час відпустити минуле і рухатися далі. Ті, хто самотні, отримають шанс знайти другу половинку, а ті, хто в парі, наважаться на укладення шлюбу чи поповнення у сім'ї. Також надійдуть цікаві пропозиції щодо роботи.

Козоріг

Плутон допоможе Козорогам відчути себе сильнішими. Уродженці знаку зрозуміють, що попереду ще багато завдань, які потрібно реалізувати. Перед Козорогами відкриються перспективи кар'єрного зростання, але важливо не прогаяти ці можливості. Розвиток кращих стосунків з людьми, які вас оточують, і готовність їх слухати може піти вам на користь. Відкрийте свій розум, серце і дух тому, що на вас чекає.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.