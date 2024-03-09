Пікіровка і пересадка: що робити з розсадою капусти, яка витягнулася

Витягування розсади капусти може бути поширеною проблемою, навіть якщо ви старанно підтримуєте оптимальні умови з точки зору температури, поливу та освітлення. Основною причиною часто є нерегулярна інтенсивність проростання насіння. UAportal дізнався, що необхідно зробити, щоб оживити розсаду.

Відео дня

Розуміння причини витягування

Важливо розуміти, що не всі сорти капусти розвиваються однаково. Експериментуючи з новими сортами, розсада може стати надмірно тонкою і витягнутою ще до того, як буде готова до пересадки.

Пересадка і подальший догляд

Найпростіший спосіб врятувати таку розсаду капусти – пересадити її в глибші контейнери. Однак є кілька ключових моментів, які слід врахувати для успішної пересадки.

Пікірування

Для початку процесу вам знадобляться пластикові стаканчики об'ємом 200 мл з невеликими отворами на дні. Наповніть кожен стаканчик ґрунтом приблизно на чверть.

Підготовка

Далі підготуйте пластикову коробку і накрийте її суцільною плівкою, яка не має жодних перфорацій. Зверху на плівку насипте шар дрібної тирси, отриманої з фруктових або листяних дерев, намагайтеся не використовувати соснову тирсу.

Пересадка

Обережно витягніть розсаду капусти з первинних контейнерів, переконавшись, що коріння залишилося неушкодженим, і помістіть її в пластикові стаканчики. Розмістіть розсаду таким чином, щоб витягнуте стебло вмістилося в стаканчику.

Полив і накриття

Рясно полийте землю теплою водою, а потім засипте її сухим ґрунтом, злегка утрамбовуючи. Важливо уникати поливу зверху, щоб запобігти загибелі тендітних стебел. Наявної вологи в стаканчиках має бути достатньо для живлення коренів.

Читайте також: Сад без шкідників: як правильно обприскувати дерева весною

Розміщення

Перемістіть всю пересаджену розсаду капусти в пластиковий ящик, підготовлений з шаром тирси. У перші дні зосередьтеся на зволоженні тирси, оскільки це дозволить волозі потрапляти до ґрунту через отвори на дні стаканчиків.

Прогрес і догляд

Після того, як коріння закріпиться і рослини капусти почнуть розвиватися, ви можете відновити поверхневий полив. Не забувайте стежити за рівнем вологості, щоб ґрунт залишався достатньо зволоженим.

Раніше садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!