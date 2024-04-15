Вирушайте у незабутні подорожі з пригодницькими фільмами: добірка найкращих

Відкрийте для себе світ пригод з цими надзвичайними фільмами, знятими у 2015-2018 роках. UAportal перенесе вас від доісторичних світів до підступної пустелі, ці фільми дарують захопливі враження, які не дадуть засумувати.

"Світ Юрського періоду"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Екшн, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 124 хвилини

Рік виробництва: 2015

Головний продюсер: Колін Треворроу

Дія фільму "Світ Юрського періоду" розгортається у тематичному парку динозаврів, побудованому на залишках оригінального парку Юрського періоду. Коли популярність парку починає падати, створюють новий атракціон – Індомінуса Рекса, генетично модифікованого динозавра з несамовитими здібностями. Коли він тікає і сіє хаос на острові, співробітники парку мусять боротися з хижаком і забезпечувати безпеку відвідувачів.

"Легенда Г’ю Гласса"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Пригоди, біографія, драма

Країна виробництва: США, Гонконг, Тайвань

Тривалість: 156 хвилин

Рік виробництва: 2015

Головний продюсер: Алехандро Гонсалес Іньярріту

Фільм "Легенда Г’ю Гласса" заснований на реальних подіях і розповідає історію Г'ю Гласса, мисливця на хутрових звірів у 1820-х роках на американському кордоні. Після жорстокого нападу ведмедя, який завдає йому тяжких поранень, Гласса зраджують інші мисливці і залишають помирати. Сповнений жаги помсти та непохитної волі до виживання, Гласса мандрує дикою природою, долаючи екстремальні умови та ворожі зустрічі з корінними американськими племенами.

"Пробудження"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Пригоди, драма, мелодрама, романтика

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 116 хвилин

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер: Мортен Тильдум

Події фільму "Пробудження" відбуваються на борту космічного корабля "Авалон", що перевозить тисячі людей у стані глибокого сну на нову планету. Коли двоє пасажирів, Джим і Аврора, передчасно прокидаються за 90 років до запланованого прибуття, вони опиняються на кораблі самі. Налагоджуючи зв'язок і насолоджуючись розкішними зручностями, їхній роман набуває драматичного повороту, коли вони виявляють небезпечну для життя несправність, що може поставити під загрозу життя всіх, хто перебуває на борту.

Читайте також: Можна подивитись за один день: найцікавіші серіали з високим рейтингом

"Пірати Карибського моря: Помста Салазара"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Екшн, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 129 хвилин

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Йоахім Рьоннінг, Еспен Сандберг

У "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" капітан Джек Горобець повертається, щоб зіткнутися зі своїми найгрізнішими супротивниками – капітаном Салазаром та його легіоном примарних моряків, які втекли з Диявольського трикутника і мають намір вбити всіх піратів у морі. Разом із Генрі Тернером та Кариною Сміт, молодим астрономом і геніальною жінкою, яку звинувачують у чаклунстві, Джек вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти Тризуб Посейдона – могутній артефакт, який дарує контроль над морями.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Екшн, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Джеймс Ван

"Аквамен" розповідає історію походження Артура Каррі, напівлюдини-напіватланта, який опинився між двома світами. Як справжній спадкоємець підводного царства Атлантиди, Артур повинен протистояти своїй долі і претендувати на трон, щоб принести єдність своєму розділеному народу. Разом з Мерою, запеклим воїном з Атлантиди, Артур вирушає у подорож, сповнену міфічних істот, захоплюючих підводних пейзажів і битв, від яких перехоплює подих.

Нагадаємо, ми поділилися добіркою фільмів-жахів, які налякають кожного.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!