Відкрийте справжні емоції: топ-5 мелодрам, які варто переглянути кожному

Жанр мелодрами вирізняється в кінематографі своїм гострим зображенням емоцій та людських переживань. UAportal підготував фільми, що відомі своїми захоплюючими сюжетами та складними характерами, які пропонують глядачам глибоку емоційну подорож.

Відео дня

"Місячне сяйво"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 111 хвилин

Рік виробництва: 2016

Режисер: Баррі Дженкінс

У фільмі "Місячне сяйво" життя Хірона зображено у трьох визначальних розділах – дитинство, юність і повноліття – на тлі пейзажу Маямі. Він стикається з величезними викликами – від знущань, пошуку власної ідентичності та сексуальності до боротьби із залежністю матері. Еволюція характеру Хірона нерозривно пов'язана зі стосунками, які він формує з Кевіном, другом, з яким його пов'язує складний шлях.

"Керол"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Мелодрама, романтика

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2015

Режисер: Тодд Хейнс

Фільм "Керол" розповідає про стосунки між Терезою, молодим фотографом, і Керол, старшою жінкою, яка переживає важке розлучення в Нью-Йорку 1950-х років. Їхня дружба переростає в бурхливий роман, який кидає виклик їхньому життю. Суспільний тиск і особисті жертви випробовують їхній зв'язок на міцність, що призводить до пронизливого розкриття любові та стійкості.

"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мелодрама, мюзикл

Країна виробництва: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік виробництва: 2016

Режисер: Дем'єн Шазелл

"Ла-Ла Ленд" – це сліпуча оповідь про класичний Голлівуд, хроніка кохання між Мією, починаючою акторкою, та Себастьяном, джазовим музикантом, у сучасному Лос-Анджелесі. Їхні пристрасні стосунки піддаються випробуванням, коли вони намагаються примирити свої високі прагнення з особистим коханням.

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"Манчестер біля моря"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 137 хвилин

Рік виробництва: 2016

Режисер: Кеннет Лонерган

Після раптової смерті брата Лі Чендлер стає опікуном свого племінника-підлітка Патріка. Повернення до рідного міста повертає Лі назад до його минулого. Його боротьба з несподіваною відповідальністю та протистоянням власним травмам створює захоплюючу історію.

"Народження зірки"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Мелодрама, мюзикл

Країна виробництва: США

Тривалість: 136 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Бредлі Купер

"Народження зірки" розповідає історію кохання Еллі, починаючої співачки, та Джексона Мена, відомого музиканта, який бореться із залежністю. Їхній зв'язок зміцнюється в міру того, як Еллі піднімається до слави, а демони Джексона загрожують їхньому майбутньому.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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