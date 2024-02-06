Від шпигунів до найманих вбивць: Топ-5 бойовиків, які варто подивитися

Приготуйтеся до захоплюючих пригод і незабутніх вражень. UAportal розповів про найкращі бойовики, випущені у 2018-2021 роках.

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"007: Не час помирати"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 163 хвилини

Рік: 2021

Головний продюсер: Барбара Брокколі

У фільмі відомого агента МІ-6 Джеймса Бонда знову викликають у бій, коли його колишній колега звертається до нього по допомогу. Бонд вирушає на небезпечну місію з порятунку викраденого вченого, яка веде його через увесь світ. Він повинен розплутати зловмисну змову, організовану Сафіним, хитрим і мстивим супротивником, який бажає особисто помститися Бонду.

"Місія неможлива: Фолаут"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США, Китай, ОАЕ, Великобританія, Франція

Тривалість: 147 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер Том Круз

Фільм розповідає про агента МВФ Ітана Ханта та його команду. Після провалу місії небезпечне плутонієве ядро потрапляє до рук терористичного угруповання "Апостоли". Хант і його команда повинні повернути плутоній, протистоячи невблаганному вбивці на ім'я Джон Ларк.

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"Джон Уік 3"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 131 хвилина

Рік: 2019

Головний продюсер: Василь Іваник

У фільмі вправний найманий вбивця Джон Вік опиняється в бігах і відлучений від таємної організації вбивць. За його голову призначено велику винагороду, і Уік мусить використовувати свої смертоносні навички, щоб пережити незліченні замахи на своє життя. Відчайдушно шукаючи вихід, він звертається до союзників зі свого минулого, воюючи проти армії висококваліфікованих вбивць.

"Евакуація"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Бойовик, трилер

Країна виробництва: США, Індія

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2020

Головний продюсер: Джо Руссо

"Евакуація" розповідає про Тайлера Рейка, безстрашного найманця з кримінального світу, якого наймають, щоб врятувати викраденого сина міжнародного кримінального авторитета, ув'язненого у тюрмі. Отримавши завдання витягнути хлопчика зі злочинного світу у Бангладеш, Рейк опиняється втягненим у смертельну гру, де всі союзи хиткі, а вороги підстерігають за кожним кутом.

"Месники: Війна нескінченності"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Кевін Файгі

Сюжет фільму розгортається навколо Месників та Вартових Галактики, які об'єднуються, щоб завадити могутньому лиходієві Таносу зібрати всі шість каменів нескінченності. Фільм розповідає про захопливу подорож різними місцями, зокрема Нью-Йорком, Вакандою та космічними просторами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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