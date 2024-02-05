Від привидів до психологічних жахів: топ п'ять фільмів, які слід подивитися

UAportal розповів про фільми жахів, що захопили любителів страшного кіно по всьому світу. Дізнайтеся про найбільш моторошні та високо оцінені фільми жахів, що вийшли в період з 2010 по 2014 рік.

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"Закляття"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість 112 хвилин

Рік: 2013

Головний продюсер: Джеймс Ван

Фільм "Закляття" розповідає про жахливі пригоди сім'ї Перронів, які переїжджають до затишного фермерського будинку в Род-Айленді. Але несподівано вони виявляють, що в будинку мешкає нечиста сила. У пошуках допомоги вони звертаються до відомих дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів, щоб захистити своє життя та розгадати таємниці, які загрожують їм.

"Астрал"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2010

Головний продюсер: Джеймс Ван

"Астрал" – моторошний фільм, що розповідає про жахливі зустрічі родини Ламберт з потойбічним світом. Після того, як їхній маленький син Далтон загадково впадає в глибоку кому, в їхньому новому будинку починають відбуватися дивні і жахливі події. Коли сім'я звертається по допомогу, вони дізнаються, що стан Далтона не є медичною проблемою, а радше наслідком того, що він потрапив у пастку Тіньового світу – царства, населеного ворожими духами.

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"Воно"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Девід Роберт Мітчелл

Фільм розповідає про жахливу історію, коли молода жінка Джей стає ціллю надприродної злої істоти, яка переслідує її. Після, здавалося б, цілком невинної зустрічі, її охоплює страх, коли невідома сила починає невпинно переслідувати її. Усвідомлюючи, що її життя під загрозою, Джей прагне позбутися цього прокляття за допомогою своїх вірних друзів.

"Бабадук"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Жахи, драма, фентезі

Країна виробництва: Австралія, Канада

Тривалість: 93 хвилини

Рік: 2014

Головний продюсер: Дженніфер Кент

"Бабадук" починається з моторошної подорожі матері-одиначки Амелії та її маленького сина Семюеля, яких мучить загадкова постать після прочитання моторошної повісті. У міру того, як зловмисна сила посилює свій тиск на них, здоровий глузд Амелії починає руйнуватися. Любов до Семюеля додає їй сміливості, і вона мусить протистояти зловісному Бабадуку та не дати йому повністю поглинути їхні життя.

"Сіністер"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія, Канада

Тривалість: 110 хвилин

Рік: 2012

Головний продюсер: Джейсон Блюм

Фільм "Сіністер" обертається навколо справжнього письменника-криміналіста Еллісона Освальта, який переїжджає зі своєю сім'єю до нового будинку в пошуках натхнення для своєї останньої книжки. Відкривши коробку з моторошними домашніми відеозаписами, Еллісон незабаром розуміє, що ці плівки містять жахливу таємницю. Розслідуючи цю таємницю, він помічає присутність нечистої сили, яка переслідує будинок і приносить неймовірний кошмар у їхнє життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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