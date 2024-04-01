Від перегонів до кунг-фу: мультфільми які варто подивитися всією сім'єю
Приготуйтеся до зворушливих, цікавих та захопливих історій. UAportal підготував добірку з найкращих мультфільмів 2015-2017 років. Завдяки оригінальним історіям та захопливим персонажам, вони залишили глибокий слід у пам'яті глядачів.
"Тачки 3"
Рейтинг IMDb: 7/10
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна виробництва: США
Тривалість: 109 хвилин
Рік: 2017
Головний продюсер: Pixar Animation Studios
"Тачки 3" – це історія Блискавки МакКвіна, легендарного гонщика, який опинився перед загрозою виходу на пенсію, оскільки нове покоління гонщиків охопило цей вид спорту. Вирішивши довести, що він все ще найкращий, Блискавка об'єднується з молодим і вмілим тренером на ім'я Круз Рамірес, щоб взяти участь у найважливіших перегонах свого життя. Серед крутих поворотів і несподіваних випробувань Блискавці доведеться покластися на свій досвід і рішучість, щоб гідно показати свої справжні здібності як на трасі, так і за її межами.
"Пригоди Паддінґтона 2"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: Великобританія, Франція, США
Тривалість: 103 хвилини
Рік: 2017
Головний продюсер: Heyday Films
У "Паддінґтоні 2" миле та грайливе ведмежатко Паддінґтон оселилося в домі родини Браунів і стало популярним членом місцевої громади. Коли у нього викрадають цінну книжку, Паддінґтон і Брауни вирушають у цікаву пригоду, щоб викрити злодія. У своїй подорожі вони зустрічають безліч різноманітних персонажів та переживають зворушливі моменти, які підкреслюють важливість дружби, доброти та сім'ї.
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"Маленький принц"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Анімація, пригоди, драма
Країна виробництва: Франція
Тривалість: 108 хвилин
Рік: 2015
Головний продюсер: Onyx Films
Фільм "Маленький принц", знятий за мотивами відомої повісті Антуана де Сент-Екзюпері, розповідає чарівну історію маленької дівчинки, яка подружилася з льотчиком і відкрила для себе чарівний світ Маленького принца. Разом вони відкривають для себе теми дружби, уяви та наскільки важливо не втрачати свою внутрішню дитину.
"Lego Фільм: Бетмен"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна виробництва: США, Данія
Тривалість: 104 хвилини
Рік: 2017
Головний продюсер: Warner Animation Group
"Lego Фільм: Бетмен" розповідає про культового персонажа коміксів DC у веселій та насиченій пригодами історії. Коли Ґотему загрожує Джокер та його зловісний план, Бетмен мусить навчитися працювати пліч-о-пліч з іншими та подолати свій страх перед особистими стосунками. З допомогою свого вірного напарника Робіна та нового союзника, Бетґерл, Бетмен стикається з величезними викликами, вчиться працювати в команді та відкриває для себе потенціал дружби.
"Панда Кунг-Фу 3"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна виробництва Китай, США
Тривалість: 95 хвилин
Рік: 2016
Головний продюсер: DreamWorks Animation
"Панда Кунг-Фу 3" продовжує історію По, милого, але незграбного панди, який став Воїном Дракона. Коли стародавній лиходій на ім'я Кай загрожує підкорити всіх майстрів кунг-фу, По мусить натренувати групу сільських панд, щоб вони стали його союзниками. З гумором, добротою та яскравими бойовими прийомами кунг-фу По вирушає в епічну і складну подорож, щоб оволодіти своїм Ці та об'єднати усіх панд у боротьбі проти Кая.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
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