Гостросюжетні фільми, що розпалять вашу жагу до пригод: Топ-5 найкращих фільмів
Приготуйтеся до шаленої подорожі з найкращими пригодницькими фільмами 2015-2017 років. UAportal підібрав фільми, які перенесуть вас у захопливі пригоди, сповнені азарту та небезпеки.
"Марсіянин"
Рейтинг IMDB: 8/10
Жанр: Пригоди, драма, фантастика
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 2 год 24 хв
Рік виробництва: 2015
Головний продюсер: Саймон Кінберг, Рідлі Скотт
"Марсіянин" запрошує вас у захопливу подорож на Марс, де астронавт Марк Вотні залишається на самоті після жорстокого шторму. З обмеженими запасами і бажанням вижити, Вотні повинен знайти спосіб виростити їжу, встановити зв'язок із Землею і, врешті-решт, знайти шлях додому.
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"Світ Юрського періоду"
Рейтинг IMDB: 7/10
Жанр: Пригоди, екшн, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 год 4 хв
Рік виробництва: 2015
Головний продюсер: Френк Маршалл, Патрік Кроулі
Ласкаво просимо до світу динозаврів у "Світі Юрського періоду". Ця захоплива пригода розповідає про тематичний парк з живими динозаврами. Генетично модифікований звір виривається з ізоляції і сіє хаос на острові, а працівники та відвідувачі парку змушені боротися за виживання проти доісторичних створінь.
"Аліса в Задзеркаллі"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 1 год 53 хв
Рік виробництва: 2016
Головний продюсер: Тім Бертон, Джо Рот
У фільмі "Аліса в Задзеркаллі" Аліса повертається до химерного світу Країни Чудес, щоб допомогти Божевільному Капелюшнику. Вона мандрує в часі, зустрічаючи на своєму шляху старих друзів і ворогів, їй доводиться долати безліч перешкод, щоб врятувати свого друга.
"Фантастичні звірі та де їх шукати"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі
Країна виробництва: Великобританія, США
Тривалість: 2 год 12 хв
Рік виробництва: 2016
Головний продюсер: Девід Гейман, Джоан Роулінг
Пориньте у чарівний світ "Фантастичні звірі та де їх шукати", дія якого відбувається у світі чарівників, створеному Джоан Роулінг. У цій пригоді Ньют Скамандер прибуває до Нью-Йорка 1926 року з портфелем, повним магічних істот. Деякі з них тікають, і він повинен відшукати кожного раніше, ніж вони спричинять хаос і відкриють існування чарівників для усього світу.
"Диво-жінка"
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Пригоди, екшн, фентезі
Країна виробництва: США, Китай, Гонконг
Тривалість: 2 год 21 хв
Рік виробництва: 2017
Головний продюсер: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер
Відкрийте у захопливу історію походження однієї з найбільш культових супергероїнь коміксів DC у фільмі "Диво-жінка". Діана Прінс, воїн-амазонка, яка залишає свій захищений острів, щоб битися пліч-о-пліч з людьми у Першій світовій війні. Відкриваючи свої сили та стикаючись з богом війни, Диво-жінка стає символом надії та сили у світі, що охоплений конфліктом.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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