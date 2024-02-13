Захоплюючі мультфільми для будь-якого віку: Топ-5 найкращих історій

Відчуйте магію анімаційних фільмів 2007-2010 років. UAportal поділився історіями, які зачаровують глядачів різного віку своїми захоплюючими сюжетами.

Відео дня

"Історія іграшок 3: Велика втеча"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 43 хв

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Історія іграшок 3: Велика втеча" – це зворушливий і пригодницький мультфільм, дія якого розгортається у світі, де іграшки оживають, коли поруч немає людей. Історія розповідає про Вуді, Базза Лайтера та їхніх іграшкових друзів, яких помилково віддали до дитячого садочка, коли їхній власник Енді готувався до вступу в коледж. Плануючи втечу, вони зустрічають нових друзів і по-новому відкривають для себе важливість вірності та дружби.

"Вперед і вгору"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 36 хв

Рік виробництва: 2009

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Вперед і вгору" – це зворушливий мультфільм, що розповідає історію Карла Фредріксена, вдівця, який вирушає у грандіозну пригоду, щоб здійснити мрію своєї покійної дружини. На своєму літаючому будинку, піднятому тисячами гелієвих кульок, Карл вирушає до Південної Америки, разом з таємним гостем яким несподівано опиняється у його будинку.

"Як приборкати дракона"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, екшн, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 38 хв

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: DreamWorks Animation

"Як приборкати дракона" – це захоплюючий мультфільм, дія якого відбувається у міфічному світі вікінгів і драконів. У центрі сюжету – Гикавка, молодий вікінг, який прагне стати винищувачем драконів, як і його односельці. Однак його життя набуває крутого повороту, коли він зустрічає Беззубика, рідкісного і таємничого дракона Нічної Люті.

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"ВОЛЛ-І"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анімаційний, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 38 хв

Рік виробництва: 2008

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"ВОЛЛ-І" – це мультфільм, що спонукає до роздумів, дія якого розгортається у далекому майбутньому, де Земля перетворилася на безлюдну планету. Це історія самотнього робота на ім'я ВОЛЛ-І, який проводить свої дні, прибираючи планету. Завдяки своїй допитливій натурі ВОЛЛ-І знаходить серед сміття маленьку зелену рослину, що запускає ланцюжок подій, які ведуть його в надзвичайну пригоду до орбітального космічного корабля "Аксіома".

"Рататуй"

Рейтинг: IMDB: 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 51 хв

Рік виробництва: 2007

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Рататуй" – це чудовий мультфільм, який запрошує глядачів у кулінарну пригоду через метушливе місто Париж. Історія розгортається навколо Ремі, талановитого та амбітного щура, який має пристрасть до кулінарії. Всупереч усьому, Ремі формує дивний союз з Лінгвіні, молодим і незграбним сміттярем, разом з яким вони прагнуть створити надзвичайні кулінарні шедеври.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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