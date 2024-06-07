Обережніше з ними! Названо енергетичних вампірів за знаком зодіаку

Після спілкування з деякими людьми відчувається втома, немає бажання жити, а настрій змінюється з гарного на поганий. За словами астрологів, це ознака того, що у вашому оточенні є енергетичні вампіри! Вони особливо поширені серед цих трьох знаків зодіаку. Ось хто у списку!

Скорпіон

Уродженці цього знаку зодіаку мають сильну енергетику і дуже мстиві. Уродженці знаку намагаються отримати від співрозмовника якнайбільше енергії, попередньо уважно спостерігаючи за його поведінкою. Скорпіони у розмовах часто "нападають" навіть без приводу. Вони прагнуть постійного конфлікту, але за необхідності чудово симулюють співчуття.

Овен

Амбітні Овни можуть здатися невинними, але ніхто інший не прагне влади так сильно, як вони. Уродженці знаку сповнені ентузіазму і рвуться вперед, незважаючи на наслідки своїх дій і те, що вони можуть нашкодити іншим на своєму шляху. Овни можуть заради розваги створювати конфлікти, для них їжа – чужа негативна енергія.

Лев

Леви прагнуть постійно бути в центрі уваги – визнання та похвала їм потрібні як повітря. Уродженці знаку використовують маніпуляції задоволення своїх потреб. Але якщо вони відчувають, що щось йде не так, як хочуть, драматизують це. Більше того, їм завжди необхідно почуватися кращими за інших, інакше вони будуть у поганому настрої і прагнутимуть зробити так, щоб і іншим стало погано. Найчастіше вони вдаються до дешевих хитрощів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.