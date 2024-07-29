Мстиві та авторитарні: три знаки зодіаку, схильні до злочинів

Як стверджують астрологи, знак зодіаку може багато чого сказати про людину, навіть про те, чи є вона більш схильною до скоєння злочинів, у тому числі найжорстокіших. Згідно з результатами проведеного дослідження виявилося, що деякі знаки зодіаку дійсно тримають лідерство в цьому рейтингу.

Фахівці радять тримати дистанцію, спілкуючись з людьми, яких ви ще не встигли добре знати, тому що ви ніколи не знаєте, які їхні справжні наміри. Водночас не слід сприймати всіх людей з цих знаків зодіаку негативно, адже переважна більшість з них добрі і товариські люди, пише видання GK 24 .

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Козеріг

Особливості зодіакальних рис Козерогів означають, що за збігом інших істотних обставин ці люди дійсно можуть бути небезпечними і мати кримінальні нахили. Козероги мають сильний характер і добре відомі як люди, які не терплять опозиції, але прагнуть нав'язати свою думку іншим. Авторитарні схильності, які властиві багатьом Козерогам, можуть полегшити для деяких людей пов’язати цей знак зодіаку з більшою схильністю до скоєння злочинів.

Лев

Представникам цього знаку зодіаку часто важко завоювати та підтримувати симпатію інших людей протягом тривалого часу. Не дивно – вони часто не дивляться далі кінчика власного носа, і їхні потреби для них найважливіші. Найсильніша потреба Левів - бути обожненими - коли інші не дають їм відчути своє захоплення, Леви стають грубими і критикують інших. Люди цього знаку зодіаку також дуже владні, і завдяки їх глибокому почуттю честі їм надзвичайно легко завдати болю.

Скорпіон

Знаючи негативні риси зодіаку Скорпіонів, не дивно, що цей знак зодіаку займає дуже високе місце в категорії "потенційно небезпечних". Характер Скорпіонів непримиренний і мстивий. Крім того, люди цього знака зодіаку мають сильне прагнення до влади, і для її досягнення вони не відмовляться від маніпуляцій. Це непередбачувані, егоцентричні люди, від яких можна чекати чого завгодно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які ніколи не підведуть.

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