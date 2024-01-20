OnePlus Watch 2: Що відомо та коли очікувати

Компанія OnePlus готова представити свій довгоочікуваний смарт-годинник Watch 2. Завдяки інсайдеру @MaxJmb відомо про конкретну інформацію та дату виходу цього передового пристрою. Детальніше розповідає UAportal.

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Коли очікувати

Дебют OnePlus Watch 2 заплановано на престижній виставці Mobile World Congress (MWC) 2024. Ця довгоочікувана подія відбудеться з 26 по 29 лютого в Барселоні, Іспанія.

WearOS

Серед цікавих оновлень, OnePlus Watch 2 працюватиме на WearOS, розробленій ніким іншим, як технологічним гігантом Google. Ця вдосконалена операційна система покращить загальну функціональність годинника, забезпечуючи плавний та інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід.

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Характеристики

OnePlus Watch 2 може похвалитися вражаючим круглим 1,43-дюймовим дисплеєм з AMOLED-матрицею, що забезпечує яскраве і чітке зображення. Під витонченим зовнішнім виглядом смарт-годинник буде оснащений потужним процесором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, що забезпечує оптимальну продуктивність та енергоефективність.

Ціна

Хоча точна вартість OnePlus Watch 2 ще не розголошується, ентузіасти з нетерпінням чекають на її оприлюднення. Будьте впевнені, OnePlus прагне забезпечити виняткову передові технології та конкурентоспроможну ціну, щоб зробити привабливу пропозицію для споживачів.

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