Кульбаби біля будинку: як легко від них позбутися

Кульбаби можуть становити загрозу для інших рослин через свій рясний ріст. Вони навіть можуть проростати крізь тріщини на асфальтованих ділянках, тому важливо видалити їх вчасно. UAportal підготував поради для тих, хто бажає позбутися кульбаб поблизу своєї оселі.

Бажано не дозволяти кульбабі процвітати у вашому саду, оскільки вона виділяє речовини, які можуть перешкоджати росту інших рослин. Їх агресивна природа становить ризик для загального росту всієї рослинності.

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Якщо ви хочете ефективно позбутися кульбаб, одним з найкращих методів є використання оцтової кислоти. Завдяки високій хімічній концентрації вона може діяти як природний гербіцид.

Оцет цілеспрямовано діє на ті частини рослин, з якими вона контактує. Вона руйнує клітини квітів, спричиняючи їх висиханню і, врешті-решт, проникає в коріння, що призводить до загибелі.

Нанесіть оцет на місця, де проростають кульбаби. Якщо ці бур'яни ростуть у безпосередній близькості до бажаних квітів або рослин, будьте обережні, щоб не пошкодити їх.

Для більш безпечного підходу, розгляньте можливість використати метод з картоном. Покладіть його на ділянки, де ростуть кульбабами, і засипте тирсою. З часом кульбаби зів'януть.

Крім того, ефективно знищити кульбаби можна за допомогою постійного перекопування. Переконайтеся, що вся рослина, включно з корінням, ретельно викорчувана.

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