Дуже вразливі: названо три знаки зодіаку, які хворіють найчастіше

Серед усіх уродженців зодіакального кола є троє, які хворіють найчастіше. За словами астрологів, слабші за інших і вразливі до різних несприятливих умов Близнюки, Раки та Козороги. Читайте детальніше!

Близнюки

Комунікабельні Близнюки дуже відкриті та проводять багато часу у компанії різних людей. Саме це наражає їх на ризик зараження і викликає почуття емоційного виснаження. Один із способів убезпечити себе: обмежити контакти і знаходитися в приміщеннях, що добре провітрюються, або на свіжому повітрі.

Рак

Емоційним Ракам за своєю природою важко витримати великий стрес. Уродженці знакк приймають все близько до серця. Це завдає шкоди організму, роблячи його вразливим до всього. Ракам слід менше турбуватися та приділяти більше уваги своїм потребам.

Козеріг

Козороги, які звикли працювати без перерв, хворіють від перевтоми. Це тому, що вони зовсім забувають про відпочинок. Нестача сну дається взнаки. Їм треба пам'ятати, що робота не призначена для того, щоби віддавати їй своє здоров'я.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.