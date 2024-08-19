Мають темний характер: названо найжорстокіші знаки зодіаку

Деякі люди відрізняються складним характером – вони безжальні, люблять маніпулювати оточуючими та не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей. За словами астрологів, часто не вистачає співчуття Овнам, Близнюкам та Скорпіонам.

Уродженців цих знаків вважають справжніми маніпуляторами, які чудово знають людську природу, можуть швидко оцінити сильні та слабкі сторони інших. Вони використовують ці знання для досягнення власних цілей, часто вдаючись до інтриг. Маніпулювання – їхнє друге ім'я, і ​​обводити інших навколо пальця – це для них природно.

Овни, Близнюки та Скорпіони можуть мати дві обличчя. Вони можуть бути ввічливими, чуйними, але швидко можуть виявитися жорстокими. Якщо вони відчувають, що хтось їм більше не корисний чи складає конкуренцію, вони починають діяти жорстко.

Уродженці знаків можуть бути безжальними, прикидаючись відданими друзями, але потім встромивши ніж у спину, не моргнувши оком. Їх егоїзм змушує їх думати передусім про власні потреби і не зупинятися ні перед чим задля досягнення своїх цілей. Для них характерна відсутність каяття.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.