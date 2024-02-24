Новий iPhone SE отримає Dynamic Island і вертикальний блок камери: Що відомо

Майбутній iPhone SE може мати цікаві особливості дизайну. UAportal розповів, що його дизайн буде схожим на iPhone 14. UAportal розповідає більше про цей смартфон.

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За словами @MajinBuOfficial, який опублікував у соціальних мережах рендери майбутнього iPhone SE, його дизайн значно відрізняється від очікуваного. Смартфон матиме виріз Dynamic Island замість товстої рамки або звичної "моноброви", яку можна було побачити на попередніх моделях, таких як iPhone XR. Цей свіжий підхід має підвищити візуальну привабливість iPhone SE.

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Цікаво, що дизайн основної камери iPhone SE, схоже, черпає натхнення із зображень майбутнього iPhone 16. Блок камери, як і у флагмана, буде розміщений у вертикальному блоці. Однак, на відміну від iPhone 16 з його подвійною камерою, iPhone SE буде оснащений одним датчиком.

Важливо зазначити, що ці чутки ще не були офіційно підтверджені. Крім того, враховуючи звичку Apple досліджувати численні прототипи, остаточний дизайн iPhone SE все ще може бути змінений.

Варто згадати, що випуск нового iPhone SE очікується у 2025 році.

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