Новий флагман від Xiaomi: що відомо про Redmi K80

Плани компанії Xiaomi на майбутнє викликали значну увагу в останні дні. UAportal розповів, що технологічний гігант готується до запуску довгоочікуваної серії смартфонів – лінійки Redmi K80.

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Цікаво, що цей реліз відбудеться майже одразу після того, як Xiaomi представила лінійку Redmi K70 минулого місяця.

Майбутня серія Redmi K80 відрізняється від своєї попередниці в одному важливому моменті. На відміну від попередньої лінійки, в якій був бюджетний варіант, у новій не буде подібної моделі початкового рівня. Це вказує на те, що Xiaomi може представити дві моделі – Redmi K80 і Redmi K80 Pro, і відмовитися від випуску Redmi K80e.

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Ці довгоочікувані смартфони будуть оснащені процесорами Qualcomm, можливо, з новітнім чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. Крім того, вважається, що пристрої Redmi K80 будуть оснащені декількома камерами, пропонуючи користувачам чудові можливості для фотозйомки.

За чутками, в смартфонах будуть встановлені потужні акумулятори місткістю 5000-6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 120 Вт. Ще однією вражаючою особливістю є водонепроникність і стереодинаміки.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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