Перший в історії: що відомо про новий електромобіль від Xiaomi SU7

28 березня відбудеться презентація та запуск першого в історії електромобіля SU7 від Xiaomi. UAportal розповів, що ця подія не лише ознаменує офіційний початок продажів, але й надасть зацікавленим споживачам уявлення про ціновий діапазон цього нового транспортного засобу.

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Автомобіль буде доступний для тестування в магазинах Xiaomi, починаючи з 25 березня. З наближенням запуску ходять чутки, що ціна автомобіля в Китаї становитиме приблизно 250 000 юанів, що приблизно дорівнює 35 000 доларів США.

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Наприкінці 2023 року компанія Xiaomi вперше представила електромобіль SU7, який вже наробив галасу в автомобільній індустрії. Однією з ключових особливостей автомобіля є його вражаючий запас ходу, що дозволяє проїхати до 800 кілометрів на одному заряді. Крім того, SU7 оснащений функцією швидкої зарядки, що дозволяє користувачам заряджати до 220 кілометрів всього за 5 хвилин і до 510 кілометрів за короткий проміжок часу в 15 хвилин.

SU7 розроблений, щоб запропонувати універсальний досвід водіння, оснащений різними режимами. Він також буде мати надійну гальмівну систему Brembo та низку асистентів безпеки. Крім того, любителі швидкості оцінять його чудову здатність до прискорення, оскільки SU7 може розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину всього за 2,78 секунди.

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