Як освіжити салон автівки: лайфхак з прищіпкою
Неприємний запах в автомобілі може бути викликаний різними факторами, наприклад, їжею, тваринами, курінням або просто вологістю. Купівля готового ароматизатора – це один із способів вирішити проблему, але він може бути дорогим і не завжди ефективним.
Тому автолюбителі часто вдаються до саморобних засобів. Один з таких лайфхаків - використання звичайної прищіпки для білизни, пише Главред.
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Що потрібно для цього:
- Прищіпка для білизни з дерева
- Любителі ефірні олії
Інструкція:
- Нанесіть 10-20 крапель ефірного масла на прищіпку.
- Закріпіть прищіпку на повітропроводі.
- Коли аромат ослабне, просто оновіть його додаванням олії.
Переваги цього методу:
- Економія коштів.
- Екологічність.
- Можливість вибрати аромат на свій смак.
Якщо вам не подобається вигляд прищіпки, то можна проявити креатив і зробити саморобний ароматизатор в авто:
- Використовуйте шматок тканини, наприклад, бавовну або льон.
- Нанесіть на тканину ефірне масло.
- Закріпити тканину на повітропроводі.
Такий ароматизатор буде виглядати більш естетично і буде радувати вас своїм запахом протягом тривалого часу.
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