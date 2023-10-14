Молодик у Терезах із сонячним затемненням несе небезпеку: не робіть цих помилок

14 жовтня 2023 року в небі утворюється так зване "вогняне кільце", викликане сонячним затемненням під час молодика у Терезах. Це видовищне явище має унікальне значення в астрології – воно має потужну хаотичну силу, здатну повністю дестабілізувати наше життя. На щастя, ми можемо зробити відповідні кроки для підготовки до майбутніх змін.

Молодик і сонячне затемнення у Терезах – явище незвичайне, як енергетично, так і візуально. У NASA заявили, що вогняне кільце буде видно по всьому світу. На жаль, 14 жовтня космічна енергія не буде прихильною до нас.

Затемнення – кармічні події. Найчастіше вони є поворотними моментами, які змушують нас переосмислити чи повністю переглянути наші переконання та цінності. Молодик у знаку Терезів повідомляє, що в цей період нам слід зосередитися насамперед на стосунках – партнерських та професійних.

Енергія молодика при сонячному затемненні у Терезах – чого нам чекати?

Потужна енергія молодика із затемненням у Терезах – це кульмінаційна точка, яка змусить проаналізувати прийняті нами раніше рішення. У цей час слід бути дуже обережними. Те, що ми намагалися приховати, випливе на поверхню. Терези закликають нас закінчити всі справи, відкладені на потім, і змиритися з незручними істинами. Маленька брехня та минулі провини, які ми намагалися приховати за всяку ціну, вийдуть на світ.

14 жовтня ми також можемо зіткнутися із сюрпризами долі, небажаними поворотами та збігами. Важливо, що ми не повинні захищатися від них. Ми не можемо ховатися від майбутнього, ми маємо приймати нове.

Молодик у Терезах із сонячним затемненням – краще цього не робити

Сильна енергетика кільцевого сонячного затемнення в молодик може суттєво вплинути на наше самопочуття. Душевний хаос, нерви, що розхиталися, тривога, невпевненість і слабкість – це лише мала частина того, що може статися з нами в цей період. Чого нам слід уникати?

Під час молодика у Терезах відмовтеся від:

прийняття довгострокових зобов'язань;

врегулювання важливих питань;

зміни роботи чи посади;

далеких подорожей;

ухвалення необдуманих рішень, особливо коли справа стосується стосунків;

прийняття незручних компромісів;

вживання алкоголю та прийому інших стимуляторів.

Як ми можемо скористатися сонячним затемненням під час молодика у Терезах?

Жовтневий молодик викличе проблеми, щоб зрештою допомогти нам. Терези спробують повністю вивести нас з рівноваги, але зроблять це тільки для того, щоб повернути нас на правильний шлях.

Це ідеальний період для очищення, лікування та планування. Нам слід зосередитись насамперед на тих аспектах нашого життя, які потребують рівноваги. Місяць у цьому повітряному знаку закликає нас залишити минуле позаду та рухатися далі.

Молодик у Терезах і сонячне затемнення 14 жовтня – на кого вони вплинуть найбільше?

Насамперед дані явища відчують ті, хто перебуває під керуванням Венери та Меркурія, планет кохання та спілкування. Тельцю, Близнюкам, Діві та Терезам у цей період слід найбільше зосередитися на душевній рівновазі та плануванні.

Молодик у Терезах і сонячне затемнення 2023 року також можуть помітно вплинути на темпераментного Овна. Люди, народжені під цим знаком, відчують, що їхній внутрішній вогонь горить набагато сильніше. На жаль, енергетичний хаос, який відбудеться близько 14 жовтня, змусить людей нервувати ще частіше, ніж зазвичай.

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Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.