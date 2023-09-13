Молодик у Діві подарує велике щастя трьом знакам зодіаку: заповітні мрії можуть збутися

Молодик 15 вересня 2023 року, який пройде під знаком Діви, збігається з ретроградним Меркурієм. Ця небесна подія принесе хороші новини для трьох уродженців зодіакального кола, яких можна назвати сміливо головними щасливчиками.

Оскільки Діва – земний знак, молодик сприятиме аспектам, пов'язаним із повсякденними справами та роботою. Ретроградний Меркурій, у свою чергу, зобов'язує бути уважнішими до деталей і терплячими.

Телець

Народженим під цим знаком особливо пощастить у молодик. Земні аспекти, спільні для Тельців та Дів, дозволять легко вирішити проблеми, які турбував уже давно. Як на особистому, так і на професійному рівні уродженці знаку зможуть бути більш ефективними та досягти бажаних результатів. Якщо одні зроблять кар'єрний ривок, інші знайдуть нову роботу, яка їм більше підійде.

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Діва

Для тих, хто народився під знаком Діви, настане час працювати над своїм особистісним розвитком. У цей період терпіння та увага до деталей зміцняться, що дозволить уродженцям знаку приймати найкращі рішення. Діви можуть зробити кар'єрний ривок і збільшити прибутки в рази. Більше того, самотні зустрінуть особливу людину і зможуть побудувати міцні стосунки.

Козеріг

Козеріг також побачить, що успіх у молодик у Діві знову на його боці. Вплив цієї астральної події виявиться у підвищенні здатності працювати над собою, як фізично, так і розумово. Козероги зможуть реалізувати нові проєкти, енергія молодика спонукає їх вдосконалюватися. Гроші самі почнуть йти до рук, і це дасть можливість здійснити давню мрію.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.