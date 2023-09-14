Молодик у Діві може 'перевернути' життя: що робити, щоб залучити удачу

Молодик у Діві, який відбудеться 15 вересня 2023 року, істотно вплине на життя всіх представників зодіакального кола. На думку астрологів, це явище закладає основу майбутніх змін. Хоча можливий деякий застій, викликаний ретроградною активністю, ця дата стане переломною для багатьох.

Це один з найкращих періодів, коли справа доходить до зміни роботи, кар’єрного росту та особистого життя. Молодик дасть простір для реалізації давніх планів і втілить мрії в життя, але для цього доведеться засукати рукава і діяти.

Це гарний час, щоб переглянути свої цілі. Якщо ви перебуваєте на етапі неповної професійної реалізації, подумайте, яка робота приносить вам задоволення. Однак почати потрібно з наведення порядку в квартирі. Позбудьтеся всього зайвого, щоб залучити удачу в своє життя. Складіть план або намалюйте карту бажань – це дасть вам уявлення про те, що вам потрібно зробити в першу чергу.

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Повернення боргу стане хорошим початком великих змін. Але мова йде не лише про гроші, а й про обіцянки, дані раніше. Варто попросити вибачення у всіх, кого образили, щоб відпустити негатив і звільнитися від пут, а також розірвати токсичні зв’язки.

Оскільки молодик є символічним новим початком, варто зосередитися на плануванні та постановці нових цілей. З цього моменту Місяць почне рости, тому буде більше енергії для дій. Це відмінна відправна точка для змін у житті: якщо ви щось вирішите (наприклад, знайти нову роботу), то буде більше шансів, що все вийде.

Молодик – також ідеальний час для початку дієти, дотримуватися її буде набагато легше, а в широкому сенсі косметичного догляду - ефект буде помітний швидше.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.