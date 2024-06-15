Нова клавіатура Surface Pro від Microsoft: що відомо про пристрій

Компанія Microsoft представила інноваційне доповнення до своєї лінійки: нову клавіатуру Surface Pro. UAportal розповів, що вона відрізняється жирними клавішами з підсвічуванням символів, що має на меті покращити читабельність тексту та зменшити навантаження на очі користувачів.

У порівнянні зі своїми попередниками, ця клавіатура може похвалитися значно яскравішим підсвічуванням, що забезпечує кращу видимість символів, особливо в умовах недостатнього освітлення. Варто зазначити, що вона спочатку буде доступна англійською мовою та в обмеженій кількості регіонів, зокрема в США та Канаді.

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Особливістю нової клавіатури є впровадження адаптивної клавіші Copilot, яка співпрацює з чат-ботом зі штучним інтелектом. Ця вдосконалена функція дозволяє користувачам зручно отримувати доступ до різних опцій та без особливих зусиль задіяти Copilot.

Також можна активувати такі функції, як живі субтитри або збільшення, і чат-бот зі штучним інтелектом швидко виконає ці команди.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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