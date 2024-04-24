Ноутбуки проти комп'ютерів: який девайс краще придбати

В наш час багато роботи виконується за комп'ютером чи ноутбуком. UAportal розповідає про спільне й відмінне між цими девайсами, і який з них все ж таки практичніший.

Розмір екрана

Порівнюючи ноутбук з комп'ютером, одним з важливих параметрів, який слід враховувати, є розмір екрана. Ноутбуки зазвичай мають менший діаметр, що робить їх практичнішими. Комп'ютери мають більші екрани, що забезпечує кращу якість картинки.

Портативність

З точки зору портативності, ноутбуки мають явну перевагу порівняно з комп'ютерами. Ноути легкі та компактні, що дозволяє користувачам легко брати їх з собою на роботу, навчання або в подорожі. Комп'ютери ж громіздкі і не призначені для переміщення.

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Потужність

Щодо потужності, комп'ютери, як правило, виграють у ноутбуків. ПК мають більше оперативної пам'яті, в порівнянні з ноутбуками. Вони хоч і є потужними, але не зрівняються за швидкістю та можливостями стаціонарних комп'ютерів.

Наявність додаткових елементів

Ще одним пунктом порівняння є наявність додаткових елементів, доступних для кожного пристрою. Комп'ютери пропонують більше можливостей для користувачів покращувати роботу з ними за допомогою, наприклад, клавіатури, гарнітури тощо. Ноутбуки ж мають обмежені види додаткових девайсів через свою компактність.

Вартість

З точки зору вартості, ноутбуки, як правило, дорожчі за комп'ютери з аналогічними характеристиками. Це пов'язано з дизайном та функціями ноутів. Комп'ютери ж є більш доступними.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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