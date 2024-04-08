Ніколи не підуть на зраду! Названо найвірніші знаки зодіаку

Вірність є запорукою гармонійних стосунків, у яких будуть щасливі обидва партнери. За словами астрологів, найвірнішими знаками зодіаку є Раки, Тельці та Козороги.

Рак (21 червня – 22 липня)

Відомий своєю емпатією і чутливістю, Рак заслуговує на те, щоб називатися одним з найвірніших. У стосунках люди, народжені під цим знаком, по-справжньому віддані та дбайливі. Сильне почуття обов'язку робить їх надзвичайно вірними партнерами. Вони забезпечують своїй другій половинці безумовне кохання.

Раки сильно прив'язані до дому та сім'ї, і стосунки є для них найважливішими. Це ще більше посилює їхнє бажання підтримувати міцний і щасливий союз. Уродженці знаку завжди цілеспрямовані, а їхня інтуїтивна натура допомагає зрозуміти, що потрібно партнеру.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець, яким керує Венера, планета кохання, – знак, що цінує постійність, гармонію та комфорт. Уродженці знаку надзвичайно лояльні та відомі своєю відданістю тим, хто їм дорогий. Від стосунків із Тельцем можна очікувати стабільності та непохитної вірності. Незважаючи на те, що вони можуть бути впертими, тільки-но вирішать, що хтось їм підходить, вони не змінять своєї думки.

Тельці надзвичайно лояльні і, визначившись із партнером, залишаються з ним попри все. Вони цінують стабільність та безпеку, тому рідко приймають імпульсивні рішення, які можуть зашкодити їхнім стосункам. Це робить їх одними із найпостійніших партнерів зодіаку.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Цей земний знак, керований Сатурном, відомий своєю рішучістю та практичністю. Козороги відповідальні та надзвичайно лояльні. Вони прив'язані до стабільності та бояться невизначеності. Тому, якщо ви шукаєте партнера, який завжди буде поруч, незважаючи на негаразди, вибирайте Козорога.

Уродженцям знаку властиві сильне почуття відповідальності та амбіції, що відбивається на їхніх стосунках. Козоріг ставить свого партнера на перше місце і завжди готовий боротися за своїстосунки. Він цінує довгострокові стосунки, а практичний підхід до життя допомагає зберігати союз.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.