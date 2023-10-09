Ніколи не порозуміються: названо найбільш несумісні знаки зодіаку

Є знаки зодіаку, які ніколи не ладнають через особливості свого характеру. Вони буквально ненавидять один одного і бачать лише погане, оскільки є протилежностями. Читайте детальніше!

Овен і Телець

У Овна та Тельця можуть виникнути проблеми у спілкуванні. Насамперед, їхній підхід до життя зовсім різний. Овен – символ енергії та ентузіазму, готовий ризикувати та діяти імпульсивно. Телець терплячий і спокійніший, цінує стабільність.

Обидва знаки дуже вперті, і коли вони зіштовхнуться зі своїми думками, може виникнути великий конфлікт. Овен домінує над іншими, а Телець цінує незалежність, тому залишати їх одних в одній кімнаті може виявитися поганою ідеєю. Прямота Овна може відлякати Тельця, який старається старанно підбирати слова. Ці знаки зодіаку ніколи не будуть друзями.

Рак та Терези

Знаки, які ніколи не сподобаються один одному, – це Рак та Терези. Насамперед, Рак дуже емоційний та інтуїтивний. Терези вважають за краще керуватися в житті логікою та гармонією. Той факт, що Рак зазвичай приділяє увагу серцю, а не розуму, може призвести до частих конфліктів між ним та Терезами. Терези також можуть бути дуже нерішучими, що може дратувати Рака, який є імпульсивним.

Лев та Козеріг

Лев і Козеріг – знаки, які дуже відрізняються один від одного. Лев зазвичай має сильне его і любить бути в центрі уваги. Козеріг, навпаки, не любить виділятися і воліє зосередитися на роботі та довгострокових цілях.

Леву життя Козерога може здатися надзвичайно нудним. Він також може відчувати розчарування, коли Козеріг не звертає на нього уваги. Варто наголосити, що домінуючим знаком є Лев, а у Козерога манія контролю над усім, що відбувається навколо нього. Розмова цих двох знаків подібна до гримучої суміші.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.