Нічого святого! Названо знаки зодіаку, які найчастіше зраджують і завдають біль іншим

Астрологи вважають, що деякі люди зраджують інших у своєму житті набагато легше, ніж інші. Причиною такої поведінки зазвичай є корисливі інтереси, але є певний зв'язок і зі знаком зодіаку. Так, до списку тих, хто легко може заподіяти біль, потрапили Водолії, Риби та Близнюки.

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3 місце – Водолій

Водолії дружелюбні та дуже креативні, але тільки на перший погляд. Вони готові на все, щоб досягти бажаного, навіть "йти по трупах", що не виключає зради. Уродженці знаку анітрохи не переймаються з цього приводу – що треба зробити, те треба зробити. Якщо ви встанете на шляху, вони без жалю знищать вас, причому витонченим методом.

2 місце – Риби

З одного боку, Риби дуже чуйні та доброзичливі люди, з іншого – здатні дуже швидко "вилізти комусь на голову". Уродженці знаку загадкові та, як і Близнюки, мають два обличчя. Вони дуже емоційні, тому їх легко ранити. А ще вони довго пам'ятають минулі образи і ніколи не втрачають можливості помститися.

Риби живуть у власному світі, який часто незрозумілий нікому іншому, навіть тим, хто живе з ними щодня. Коли Риби вирішують когось зрадити, то керуються лише своїми почуттями.

1 місце – Близнюки

Близнюки зазвичай душа компанії, вони всім подобаються, але правда в тому, що ці люди дійсно мають дві натури. Уродженці знаку безтурботні, емоційні та привабливі. Вони самі до кінця не усвідомлюють, яке враження здатні справити на інших, і не цінують довіри, яку їм надають.

Уродженці знаку бояться рутини, тому щоб уникнути її, здатні по-різному змінювати життя навколо себе, що може виявитися дуже болючим для близьких людей. На жаль, Близнюки зрадять, не моргнувши оком, і не відчуватимуть за це провини.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.