Неперевершена сакура: як правильно висаджувати це дерево

Коли справа доходить до посадки сакури біля вашого будинку, слід враховувати кілька ключових факторів. UAportal підготував рекомендації для цього.

Сакура процвітає на ділянках з великою кількістю сонячного світла, тому дуже важливо обрати місце, яке буде отримувати достатньо денного світла.

Однак уникайте висаджувати її на північній стороні будинку, оскільки земля там прогрівається повільніше. Окрім сонячного світла, слід також враховувати розмір сакури. Ці дерева можуть досягати висоти до 12 метрів, тому рекомендується уникати висаджування їх занадто близько до будинку.

Читайте також: Що зробити з яблунями, щоб плоди були величезними

Дайте їм достатньо місця для росту. Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт добре дренований, злегка кислий і має збалансований рівень вологи.

Сакури віддають перевагу дренованим, вологим, слабокислим або нейтральним ґрунтам. Для ніжного цвітіння сакури важливо забезпечити постійний догляд, який включає регулярну обрізку, підживлення та полив. Збалансований склад ґрунту з потрібною кількістю азоту та калію також має важливе значення.

Одним з аспектів, який слід враховувати, є оточення сакури. Уникайте висаджувати поруч інші дерева, які б створювали тінь.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!