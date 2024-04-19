Незвичайні пригоди та незабутні мандрівки: найкращі фільми, які точно вас здивують

Від захопливих експедицій у невідомі світи до цікавих історій про стійкість і самопізнання. UAportal поділився пригодницькими фільмами, знятими у 2012-2013 роках, які подарували глядачам чимало позитивних емоцій.

"Прометей"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Пригоди, містика, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 124 хвилини

Рік виробництва: 2012

Режисер: Рідлі Скотт

У 2093 році команда вчених вирушає в небезпечну міжзоряну подорож на борту космічного корабля "Прометей" у пошуках відповідей на найголовніші питання людства. На чолі з рішучим археологом, доктором Елізабет Шоу, та крижаною корпоративною фігурою, Мередіт Вікерс, вони прибувають на далекий супутник, щоб розкрити правду про походження людського життя. Заглиблюючись у таємниці цього чужого світу, вони зустрічають незбагненно могутніх істот і стикаються з неймовірними жахіттями.

"Життя Пі"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Пригодницький, драма, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість:127 хвилин

Рік виробництва: 2012

Режисер фільму: Енг Лі

Заснований на бестселері Яна Мартеля, "Життя Пі" – це візуально приголомшлива історія, яка переносить нас через безкраї простори Тихого океану. Пі Патель, молодий індійський хлопчик, опиняється на рятувальній шлюпці після корабельної аварії у супроводі грізного бенгальського тигра Річарда Паркера. Подорожуючи підступними морськими просторами, Пі та Річард зав'язують неймовірний союз, покладаючись один на одного у боротьбі за виживання.

"Залізна людина 3"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Пригоди, бойовик, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: Шейн Блек

Третя частина франшизи про Залізну людину розповідає про захопливе поєднання супергеройського екшену та особистісного зростання. Тоні Старк, він же Залізна людина, опиняється у світі, який потерпає від таємничого терориста, відомого як Мандарин. Позбавлений своїх ресурсів і змушений переховуватися, Старк розпочинає місію з ліквідації цієї небезпечної загрози. Зіткнувшись із власною вразливістю та підступними змовами, Старк вирушає у сувору подорож, де він дізнається, що героїзм – це більше, ніж просто вдягнути костюм.

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"Таємне життя Волтера Мітті"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Пригоди, комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 114 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: Бен Стіллер

Волтер Мітті живе монотонним життям, занурений у мрії, які переносять його у захопливі та неймовірні пригоди. Однак, коли його робота в журналі "Лайф" опиняється під загрозою і він втрачає важливий знімок, Волтеру доводиться вирушити в реальну подорож, яка виявляється більш дивовижною, ніж будь-яка з його мрій. Від суворих ландшафтів Ісландії до галасливих вулиць Нью-Йорка, переслідування Волтером Мітті таємничого фотографа Шона О'Коннела спонукає його прийняти надзвичайне, що ховається у його буденному житті.

"Самотній рейнджер"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Пригоди, бойовик, вестерн

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: Гор Вербінскі

На неприборканому американському Заході запановує дух справедливості, коли з'являється герой у масці: Самотній рейнджер. Джон Рід, законослухняний адвокат, об'єднує зусилля з загадковим індіанським воїном Тонто для боротьби з корупцією, жадібністю та беззаконням. Разом вони мандрують величними ландшафтами, від галасливих міст до небезпечних залізниць, від мінливих пустель до бурхливих каньйонів.

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