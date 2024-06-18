Ненавидять зобов'язання! Названо найгірших чоловіків та дружин за знаком зодіаку

Є люди, які неохоче наважуються на довгострокові стосунки та уникають зобов'язань – шлюб точно не є для них пріоритетом. За словами астрологів, йдеться про Терезів, Близнюків, Водоліїв та Стрільців, яких вважають найгіршими чоловіками та дружинами.

Терези

У Терезів часто виникають проблеми з прийняттям рішень. Уродженці знаку цінують свою незалежність, тому неохоче вступають у тривалі стосунки.

Близнюки

Близнюки зі страхом ставляться до всіх видів зобов'язань. Вони неохоче прив'язуються тільки до однієї людини, а якщо й прив'язуються, то на короткий час. Багато людей, народжені на рубежі травня та червня, відчувають внутрішній страх перед зобов'язаннями. Ось чому Близнюки не хочуть одружитися.

Водолій

Водолії рідко почуваються повністю готовими присвятити своє життя обранцеві чи обраниці. Навіть якщо вони закохані, швидко розчаровуються. Водолії віддають перевагу випадковим знайомствам, при яких не потрібні зобов'язання.

Стрілець

Стрільці – один із найнетерплячіших знаків зодіаку, якому швидко стає нудно – він постійно шукає нових вражень. Довгострокові стосункм не надають йому оптимізму, а радше роблять його нещасним. Стрілець – душа компанії, і він занадто зосереджений на собі, щоб звертати увагу на будь-кого ще.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.