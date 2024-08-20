Не вміють жити справжнім: названо три знаки зодіаку, яким складно відпустити минуле

Деякі люди зовсім не вміють відпускати минуле, навіть якщо воно стає для них важким тягарем і забирає багато емоційних сил. За словами астрологів, витрачають час на людей, що давно пішли, і нездійсненні очікування Раки, Тельці і Скорпіони!

Рак

Раками керує Місяць, що робить уродженців знаку вкрай чутливими. Вони не можуть відпустити людей, події та емоції, іноді повертаючись до них подумки. Раками керують спогади – і це дар та прокляття одночасно. Хороша пам'ять уродженців знаку дозволяє їм не забути справді важливих моментів, але водночас занурює у постійну ностальгію.

Телець

Одержимість Тельців минулим полягає у тому, що вони бачать у ньому щось дуже стійке. Уродженці знаку найбільше хочуть стабільності у житті та звикли рухатися за наміченим маршрутом. Іноді відчайдушне бажання повернутися до витоків грає з цим ними злий жарт: Тельці зупиняються у своєму розвитку, як професійному, так і особистому.

Скорпіон

Скорпіони чутливі до емоцій інших і мають фантастичну здатність ними керувати. Але уродженці знаку витрачають більше енергії, аніж інші, на спогади, бо залежать від минулого. Вони постійно аналізують свої помилки та успіхи, упускаючи ті можливості, які підкидає їм доля. Саме тому Скорпіони часто залишаються одинаками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.