Не варто їм надто довірять! Названо найгірших подруг за знаком зодіаку

Деякі люди використовують дружбу у своїх цілях, надягаючи маску доброти та турботи. Але насправді їхні наміри злі. За словами астрологів, найгіршими подругами можна назвати Риб, Овнів, Тельців, Близнят та Раків.

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Риби

Жінки цього знаку зодіаку люблять змагатись. Не чекайте від них щирих компліментів чи добрих порад. Вони схильні дружити з тими, кого вважають нижче за себе.

Овен

Овен любить шукати азарту. Дружба з уродженцями знаку – величезне душевне навантаження, особливо для людей, які цінують спокій у житті. Більше того, вони часто брешуть і користуються чужою наївністю.

Телець

Жінки-Тельці роблять... все напоказ! Допомога з дитиною, організація переїзду, втіха людей після розлучення – всі ці дії покликані довести доброту серця. Коли гасне світло і немає публіки, на них можна не розраховувати.

Близнята

З Близнятами ніколи не знаєш, напевно, чого чекати. Сьогодні вони дружні та віддані подруги, а наступного дня ображаються або звинувачують вас у своєму минулому.

Рак

Жінки-Раки не підходять для дружби. Вони егоїстичні і, на жаль, часто неспокійні. За своєю природою вони бачать у кожній жінці загрозу, яку готові усунути за всяку ціну.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.