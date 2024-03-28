Не витратять зайвої копійки: названо найбільш скупі знаки зодіаку

Всі люди заробляють і витрачають гроші по-різному, але деякі настільки скупі, що відмовляються купувати собі та близьким справді необхідні речі. За словами астрологів, йдеться про Дів, Козорогів та Раків.

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Діва

Діви не стільки жадібні, скільки надзвичайно практичні люди. Вони, з одного боку, вміють дуже добре заробляти, але з іншого боку взагалі не бачать сенсу купувати нову сорочку, поки стара зовсім не зноситься.

Діви мають природний аскетизм. Їх справді влаштовує мінімалізм, і для них нормальний та комфортний спосіб життя. Але для їхніх близьких це може виглядати трохи інакше.

Козоріг

Ці люди спрямовані на подолання перешкод. Професійні успіхи та кар'єрні досягнення – це все їхнє життя. Для Козорогів важливими є демонстрація аналітичних здібностей, працьовитості, здатності до планування та інших прекрасних якостей.

Козероги – трудоголіки, і це дозволяє їм отримувати дуже добрий дохід. Але саме тому, що гроші їм даються буквально через піт, вони не хочуть розлучатися з ними.

Рак

Рак не зовсім скнара, просто він надто орієнтований на сім'ю. Неможливо уявити уродженців знаку, що витрачають гроші на веселу поїздку, без другого комплекту кухонних штор та нового кухонного комбайна в будинку.

Будинок – для них фортеця, і Рак облаштовуватиме цю фортецю нескінченно. Більше того, вважає, що всі мають підтримувати його у цьому.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.