Не будуть брехати! Названо найчесніші знаки зодіаку

Чесність – якість, яка зазвичай високо цінується, але може спричинити біль. За словами астрологів, є п'ять знаків зодіаку, які без вагань висловлюють вголос те, що думають. Йдеться про Стрільців, Овнів, Левів, Раків та Дів.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці не люблять ходити навкруги і говорять правду, бо впевнені у своїй правоті. Для уродженців знаку брехня – останнє, що можуть прийняти. Стрільці відкриті, товариські, вміють визнавати помилки і чекають на те ж від інших. Іноді їхня прямолінійність може завдати біль оточуючим.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Уперті і до болю чесні Овни діляться своїми думками, навіть коли їх про це ніхто не просив. Уродженці знаку вважають, що лише правда допоможе їм на шляху до цілей. Овни можуть бути дуже імпульсивними, запальними і наговорити образливих слів, адже впевнені, що гірка правда краща за солодку брехню.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Безстрашні Леви не звикли зважати на думку інших і говорять свою думку прямо в очі. Уродженці знаку – справжні лідери, які здатні вести за собою людей. І чесність – це інструмент, яким вони можуть заслужити авторитет у суспільстві. Для Левів найголовніше – бути щирими, чесними та вірними принципам.

Рак (21 червня – 22 липня)

Добрі та чуйні Раки можуть донести навіть найгіршу правду прямо в очі. Вони абсолютно чесні, але говорять правду дещо обережніше, ніж інші, більш у м'якій формі. Уродженці знаку намагаються у будь-якої ситуації бути коректними, щоб не завдати болю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Люди, народжені під знаком Діви, вирізняються великим перфекціонізмом. Вони у всьому бачать недоліки і не соромляться про них говорити. Уродженці знаку чесні, іноді суворі. Вони керуються розумом і говорять про те, що думають. Діви вважають, що роблять це заради блага інших.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.